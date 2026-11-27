Augsburg (dpa) - Nach seiner Roten Karte gegen den FSV Mainz 05 hat Manuel Baum seine Vertretung für das kommende Bundesligaspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim geregelt. Nur verraten will der Trainer des FC Augsburg noch nicht viel. Die Verantwortung für die Aufgaben am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) werde jedenfalls «auf mehrere Schultern» verteilt, kündigte Baum an.

Der Coach der Augsburger hatte beim 3:1 (2:0) vor einer Woche gegen Mainz einen gegnerischen Einwurf entscheidend verzögert und daraufhin von Schiedsrichter Martin Petersen die Rote Karte gesehen. Seine Co-Trainer sind Alexander Frankenberger, Frank Fröhling und Felix Kling.

Wo Baum am Sonntag auf der Tribüne Platz nehmen wird, weiß er noch nicht genau. «Ich könnte da schon sehr hibbelig sein. Wenn dann die Mannschaft da unten spielt, und du hast keinen Einfluss mehr darauf, das wird für mich echt eine Herausforderung, ruhig zu bleiben», räumte Baum ein.