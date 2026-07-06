Am Mädlesfelsen

Baum verhindert Sturz in 70 Meter Tiefe

Ein Ausflug endet beinahe tödlich: Nur ein Baum stoppt den Sturz eines Mannes von einem Aussichtspunkt. Was die Polizei über den Vorfall berichten.

Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (Symbolbild)

Pfullingen (dpa/lsw) - Ein Senior ist nur knapp einem Sturz in 70 Meter Tiefe vom Aussichtspunkt Mädlesfelsen im Kreis Reutlingen entgangen. Wie die Polizei mitteilte, lief der 69-Jährige am Samstagabend in die Nähe der Felskante und stürzte dort. Er sei nur ein kleines Stück heruntergerutscht, bevor ein Baum auf dem Felsvorsprung verhinderte, dass er 70 Meter in die Tiefe stürzte. 

Laut Polizei konnten Helfer den Mann wieder auf den Weg bringen, noch bevor Rettungskräfte eintrafen. Der 69-Jährige verletzte sich leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Neben der Bergwacht war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

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