Torwartdiskussion

Baumann nach Neuers Glanztaten: «Ich bleibe ruhig»

Der designierte deutsche WM-Keeper Oliver Baumann will sich weiter nicht vom Thema Manuel Neuer verrückt machen lassen. «Jeder hat seinen Senf dazu gegeben», sagt er nach zwei Gegentoren in Augsburg.

Redebedarf: Nationaltorwart Oliver Baumann (r) nach dem 2:2 in Augsburg. Foto: Harry Langer/dpa
Redebedarf: Nationaltorwart Oliver Baumann (r) nach dem 2:2 in Augsburg.

Augsburg (dpa) - Nationaltorwart Oliver Baumann hat gelassen auf die neuesten Debatten um Manuel Neuer reagiert. «Ich mach's wie in der Quali: Ich bleibe ruhig, ich vertraue mir, ich vertraue auf meine Stärken», sagte der 35-Jährige nach dem 2:2 seiner TSG Hoffenheim beim FC Augsburg im Sky-Interview. «Ich bin einer, der sich jetzt nicht hinstellt und sagt, wie geil ich bin, sondern für mich zählt Leistung.» 

Der fünf Jahre ältere Neuer hatte diese Woche beim 2:1-Sieg des FC Bayern in der Champions League bei Real Madrid geglänzt, was wieder Spekulationen über eine Rückkehr in die Nationalmannschaft angeheizt hatte. Experten wie Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sehen jedoch keine Chance, dass der Weltmeister von 2014 bei der WM im Sommer wieder im deutschen Tor steht. Auch Neuer hat dies ausgeschlossen. 

Bei Bundestrainer Julian Nagelsmann ist Baumann derzeit die Nummer 1 in der DFB-Auswahl. Der Hoffenheimer muss sich seit Monaten Fragen zu seiner Situation und zu Neuer anhören. «Es ist auch alles gesagt. Und jeder hat seinen Senf dazu gegeben, dabei belasse ich es auch», sagte Baumann. Bei den Gegentoren im Freitagabend-Spiel der Bundesliga war der TSG-Keeper machtlos. Den Strafstoß der Augsburger kurz vor Schluss schoss Alexis Claude-Maurice über das Tor.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ter Stegen wird operiert - Neuer und Baumann mit Rekordduell
Fußball-Nationalmannschaft

Ter Stegen wird operiert - Neuer und Baumann mit Rekordduell

Marc-André ter Stegen muss operiert werden. Das befeuert die Debatte um das deutsche WM-Tor weiter. Ausgerechnet jetzt treffen Manuel Neuer und Oliver Baumann aufeinander - in einem Rekordspiel.

04.02.2026

Neuer-Debatte ohne Wirkung: Baumann bereit für Heimspiel
Nationalmannschaft

Neuer-Debatte ohne Wirkung: Baumann bereit für Heimspiel

Oliver Baumann sieht die Diskussion um Manuel Neuer gelassen und konzentriert sich auf sein Heimspiel gegen Luxemburg. Nach überstandener Übelkeit fühlt er sich wieder fit fürs Nationalteam.

08.10.2025

DFB-Keeper Baumann lobt Talent Atubolu: «Guter Junge»
Fußball-Bundesliga

DFB-Keeper Baumann lobt Talent Atubolu: «Guter Junge»

SC-Keeper Noah Atubolu hat beim badischen Bundesliga-Duell mehr zu tun als Oliver Baumann. Der derzeitige DFB-Stammtorwart hält viel von seinem deutlich jüngeren Rivalen.

28.09.2025

Hoffenheims Ilzer stärkt Baumann nach Fehler den Rücken
Fußball-Bundesliga

Hoffenheims Ilzer stärkt Baumann nach Fehler den Rücken

Oliver Baumann patzt beim 4:2 der TSG 1899 Hoffenheim gegen Union Berlin. Der Nationalkeeper will sich unmittelbar nach dem Spiel nicht äußern. Sein Trainer schon.

13.09.2025

Baumann: Kein Gerede um Nummer eins im DFB-Tor
Nationalmannschaft

Baumann: Kein Gerede um Nummer eins im DFB-Tor

Kehrt Manuel Neuer in die Nationalmannschaft zurück? Die Diskussion lässt Oliver Baumann kalt. Der Torwart aus Hoffenheim will Bundestrainer Nagelsmann für die WM-Qualifikation keine Wahl lassen.

26.08.2025