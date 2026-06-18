Fußball-Bundesliga

Baumann-Vertreter Philipp bleibt in Hoffenheim

Luca Philipp ist bei der TSG Hoffenheim eine feste Größe - auf der Ersatzbank. Der 25 Jahre alte Keeper soll auch künftig Oliver Baumann im Training fordern.

Bleibt Torhüter in Hoffenheim: Luca Philipp. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Bleibt Torhüter in Hoffenheim: Luca Philipp. (Archivbild)

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim hat den auslaufenden Vertrag mit dem Stellvertreter von Nationaltorwart Oliver Baumann verlängert. Luca Philipp bleibt dem nordbadischen Fußball-Bundesligisten damit über den Sommer hinaus erhalten. Über die Laufzeit des neuen Kontrakts machte der Club keine Angaben.

Seit 2013 schon in Hoffenheim

«Er bringt eine hervorragende Mentalität mit und ist sportlich wie auch menschlich ein wichtiger Bestandteil unseres Teams. Mit seinen Trainingsleistungen zeichnet er für das hohe Niveau des Torwart-Trios mitverantwortlich», sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. 

Der gebürtige Stuttgarter Philipp war 2013 vom SGV Freiberg in die Jugend der TSG gekommen und gehört seit 2020 zum Profi-Team. In der Bundesliga kam er bislang sechsmal zum Einsatz.

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