Baumanns mieses Schießbuden-Gefühl: «Eine Ratlosigkeit»

Leipzig (dpa) - Auch die Aussicht auf die Reise zu Nationaltrainer Julian Nagelsmann konnte bei Oliver Baumann die schlechte Laune nicht vertreiben. «Gar nichts» bringe ihm gerade die Berufung zur DFB-Auswahl und der geplante Doppeleinsatz in den WM-Tests in der Schweiz und gegen Ghana, konstatierte der Schlussmann am Sky-Mikrofon nach dem 0:5 seiner TSG Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Leise und doch voll gut vernehmbarem Frust monierte Deutschlands Nummer eins dann wenig später die Club-Defizite. «Die Nationalmannschaft tut immer gut, aber heute tut es erstmal so weh, dieses Spiel», sagte der 35-Jährige nach der Handvoll Tor-Ohrfeigen im Duell um einen Champions-League-Platz. Ein Leipzig-Trikot auf der Schulter blieb seine einzige Beute des Abends.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Er selbst wird die anstehende Analyse im Kraichgau verpassen, doch ohne Aufarbeitung kann es nicht weitergehen. «Es war schon so, also gefühlt, so eine Ratlosigkeit da», sagte Baumann. Sein Trainer brauchte auch ein wenig Abstand, pflichtete seinem Torwart nach den Gegentoren durch Brajan Gruda (17./44. Minute), Christoph Baumgartner (21./30.) und Benjamin Henrichs (78.) aber grundsätzlich bei.

Trainer braucht Schlaf vor Analyse

«Da werde ich zumindest noch eine Nacht brauchen, um das dann so zu filtern. Emotionen weglassen, sachlich nüchtern das Spiel dann nochmal vor Augen führen», sagte Christian Ilzer. 39 Gegentore sind der negative Spitzenwert unter den besten sechs Teams der Liga - da wird der Trainer ansetzen müssen. Auch für Baumann ist diese Bilanz ein Problem.

Nach nur einem Sieg aus fünf Spielen und dem Fünf-Tore-Schock hat die TSG den scheinbar sicheren dritten Tabellenplatz verloren. Auf Platz fünf ist die Qualifikation für die Königsklasse in Gefahr. «Wir sind die TSG Hoffenheim, wir schauen von Spiel zu Spiel», sagte Mittelfeldspieler Grischa Prömel mit jenem genervten Unterton, der den Kraichgauern in Leipzig kollektiv anhing.

Foto: Julius Frick/dpa Oliver Baumann sitzt nach einem Gegentor in Leipzig enttäuscht auf dem Rasen.

Baumann hatte noch versucht voranzugehen, als er sich in der ersten Halbzeit angesichts von vier Gegentoren binnen 27 Minuten wie in einer Schießbude fühlen musste. Lautstark und gestenreich konfrontierte er seine Mitspieler, verfolgte sie fast bis zum Anstoß an der Mittellinie. Der erhoffte Aufwach-Effekt blieb aus.