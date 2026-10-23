Bayaz dämpft Erwartungen trotz höherer Steuereinnahmen

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) sieht auch angesichts der neuen Steuerschätzung, die mehr Einnahmen verspricht, kaum Spielraum für Entlastungen oder weitere Ausgaben. «Da bleibt wenig übrig», sagte der Grünen-Politiker in der SWR-Sendung «Zur Sache BW». «Und es wird im Land, da muss ich die Euphorie ein bisschen dämpfen, auch nicht so sein, dass wir da große neue Spielräume haben werden.» Wie viel Geld der Südwesten angesichts der am Donnerstag in Berlin verkündeten optimistischen Prognose zusätzlich zur Verfügung haben wird, ist noch nicht klar. «Wir rechnen gerade sehr intensiv», sagte Bayaz.