Steuern

Bayaz dämpft Erwartungen trotz höherer Steuereinnahmen

Die aktuelle Steuerschätzung verspricht auch Baden-Württemberg mehr Einnahmen. Finanzminister Bayaz dämpft trotzdem die Euphorie – wie viel Geld bleibt dem Land tatsächlich?

Bayaz wieht wenig Spielraum für neue Ausgaben. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Bayaz wieht wenig Spielraum für neue Ausgaben. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) sieht auch angesichts der neuen Steuerschätzung, die mehr Einnahmen verspricht, kaum Spielraum für Entlastungen oder weitere Ausgaben. «Da bleibt wenig übrig», sagte der Grünen-Politiker in der SWR-Sendung «Zur Sache BW». «Und es wird im Land, da muss ich die Euphorie ein bisschen dämpfen, auch nicht so sein, dass wir da große neue Spielräume haben werden.» Wie viel Geld der Südwesten angesichts der am Donnerstag in Berlin verkündeten optimistischen Prognose zusätzlich zur Verfügung haben wird, ist noch nicht klar. «Wir rechnen gerade sehr intensiv», sagte Bayaz.

Konkret sagen die Experten des «Arbeitskreises für die Steuerschätzung» für das kommende Jahr für den gesamten Staat 10,9 Milliarden Euro mehr an Steuereinnahmen voraus als noch im Mai angenommen. In den Bundeshaushalt fließen 2027 laut der Prognose Steuereinnahmen von insgesamt 398,6 Milliarden Euro. Für den gesamten Staat, also mit Ländern und Kommunen, rechnen die Schätzer mit Einnahmen von etwas mehr als einer Billion Euro. Für die Jahre bis 2030 ergibt die Prognose verglichen mit den Mai-Zahlen gesamtstaatlich ein Plus von 43,4 Milliarden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Krise der Kommunen verschärft sich
Steuerschätzung

Krise der Kommunen verschärft sich

Es geht um Schulen, um Straßen, öffentliche Angebote - den Kommunen fehlen Gewerbesteuer-Einnahmen in Milliardenhöhe. Der Finanzminister warnt vor wirtschaftlichen Verwerfungen.

11.05.2026

Geldsegen? Was das Land mit dem Steuerplus vorhat
Haushalt

Geldsegen? Was das Land mit dem Steuerplus vorhat

Baden-Württemberg erhält ein Steuerplus von 1,5 Milliarden Euro. Warum Finanzminister Bayaz dennoch vor Euphorie warnt und welche Pläne das Land mit dem Geld hat.

27.10.2025

Steuerschätzung: Keine Entlastung für Klingbeils Haushalte
Finanzen

Steuerschätzung: Keine Entlastung für Klingbeils Haushalte

Das lief nicht, wie erhofft: Zwar nimmt der Gesamtstaat in den nächsten Jahren wohl etwas mehr Steuern ein. Doch der Bund – und damit Klingbeils Haushalt – profitiert davon nicht.

23.10.2025

Steuerschätzung: Weniger Geld für Kommunen
Finanzen

Steuerschätzung: Weniger Geld für Kommunen

Zuletzt rissen ausbleibende Steuern tiefe Löcher in den Landeshaushalt. Die aktuelle Steuerschätzung fällt gar nicht so übel aus - aber nur für das Land.

19.05.2025

Haushalt

Land muss 2023 mit weniger Steuern klarkommen

Die Zeit der überquillenden Kassen dürfte in Baden-Württemberg nun vorbei sein. Erstmals seit Jahren muss das Land wohl mit weniger Einnahmen rechnen. Das wird auch die Debatten verschärfen, welche Projekte mit den knappen Mitteln nun noch finanziert werden können.

15.05.2023