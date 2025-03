Bayer: Alonso trotzt Niederlagenserie und Verletzungssorgen

Leverkusen (dpa) - Trotz zuletzt drei Niederlagen ohne eigenes Tor in Serie und jeder Menge Personalprobleme gibt sich Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso gelassen. «Wir bleiben in guten Momenten mit beiden Beinen auf dem Boden - und in schlechten auch», erklärte der Chefcoach vor dem Bundesliga-Duell beim VfB Stuttgart am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN). Dabei muss Alonso neben Florian Wirtz und seinen schon länger verletzten Spielern Martin Terrier und Jeanuel Belocian auch auf Edmond Tapsoba, Mario Hermoso und Nathan Tella verzichten.