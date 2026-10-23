Bayer-Profi Andrich nach Babypause wohl in Hoffenheim dabei

Leverkusen/Hoffenheim (dpa) - Nach der Geburt seines dritten Kindes dürfte Fußball-Profi Robert Andrich Bayer Leverkusen im Bundesliga-Spiel bei der TSG Hoffenheim am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) wieder zur Verfügung stehen. «Wir haben das Gefühl: Wenn alles normal läuft, wird er am Sonntag bereit sein», sagte sein Trainer Carles Martínez nach dem 2:0-Erfolg in der Europa League bei OFI Kreta am Donnerstagabend.

Andrich hatte die Partie auf der griechischen Urlaubsinsel verpasst, nachdem er und seine Frau Alicia am Donnerstagmorgen zum dritten Mal Eltern geworden waren.

«Wir haben mit ihm gesprochen und wissen, dass alles gut war. Es war eine persönliche Entscheidung. Im Leben gibt es nicht viele Momente, die man erleben muss», sagte sein Trainer. Andrich werde am Freitag trainieren, wenn «er den Moment dafür findet», so Martínez.