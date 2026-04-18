Keine Meister-Party? Kompany schiebt Bayern-Fokus weiter

München (dpa) - Eine Sache stellt Coach Vincent Kompany vor der möglichen Entscheidung in der Bundesliga klar. Eine Party seiner Bayern-Fußballer soll es nicht geben - zumindest an diesem Wochenende nicht. «Wir sind jetzt in einer Phase dieser Saison, wo wir alle damit leben können, dass wir noch ein bisschen warten, bis wir feiern», sagte der Belgier. Die Münchner haben schließlich neben der - de facto längst eingetüteten - Meisterschaft auch noch die glänzenden Trophäen im DFB-Pokal und der Champions League im Visier.

Die Rechnung vor dem 30. Spieltag ist einfach: Wenn Bayern im Heimspiel am Sonntagabend (18.30 Uhr/DAZN) gegen den VfB Stuttgart mehr Punkte holt als Borussia Dortmund einen Tag davor auswärts in Hoffenheim, dann ist der 35. Titel rechnerisch fix. Holen der Tabellenführer und der zweitplatzierte BVB gleich viele Zähler, dann gehen die Münchner mit zwölf Punkten Vorsprung und einem exorbitant besseren Torverhältnis in die finalen vier Partien.

Triple-Träume größer als Wunsch nach Meisterparty

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Trainer Kompany berichtete sichtbar zufrieden, dass selbst in der Mannschaft die Triple-Träume über dem Wunsch nach einer frühen Meisterfeier stehen. «Die Spieler haben sogar selber schon angegeben, dass der Fokus auf Leverkusen ist nach dem Spiel, egal was passiert», sagte er. Drei Tage nach der Bundesliga-Partie gegen Stuttgart steht auswärts bei Bayer das Halbfinale im DFB-Pokal an. Und wiederum knapp eine Woche danach folgt das Halbfinal-Hinspiel in der europäischen Königsklasse bei Paris Saint-Germain.

«Also hoffentlich wird am Ende gefeiert, aber wie oft und wie groß diese Feier ist, das wird jetzt alles entschieden. Und deswegen ist es für uns ist jetzt kein Problem, ein bisschen Geduld zu haben», sagte Kompany.

Bayern ohne große Sorge vor UEFA-Sanktion gegen Fans

Nach dem famosen Erfolg über Real (4:3) sind die Münchner das Team der Stunde in der Champions League und heiß auf das Kräftemessen mit Titelverteidiger PSG. Nach den Fan-Vorfällen aus dem Madrid-Match glauben die Bayern-Bosse übrigens nicht an eine heftige Strafe, im schlimmsten Fall sogar die Sperrung der gesamten Südtribüne. «Die Sorge ist nicht groß», sagte Sportdirektor Christoph Freund zu den laufenden UEFA-Ermittlungen.

Dies wäre ein heftiger Stimmungsdämpfer für die Münchner, bei denen sportlich derzeit alles nach Plan läuft. Bis auf die Jungstars Lennart Karl und Tom Bischof sowie Ersatztorhüter Sven Ulreich seien alle Spieler vor der finalen Saisonphase fit, schilderte Kompany.

Stuttgart-Spiel als Sondercasting