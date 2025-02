Bayern-Basketballer verlieren Pokal-Halbfinale

Weißenfels (dpa) - Titelverteidiger Bayern München hat das Finale beim Top Four der Basketball-Bundesliga völlig überraschend verpasst. Der Topfavorit verlor sein Halbfinale bei der Pokal-Endrunde in Weißenfels gegen den Gastgeber Syntainics MBC mit 93:95 (43:48) und schied damit sensationell aus. Martin Breunig erzielte in der Schlusssekunde die entscheidenden Punkte für den MBC und verwandelte die nur 3000 Zuschauer fassende Stadthalle damit in ein Tollhaus.