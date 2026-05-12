Basketball-Bundesliga

BBL: Rostock Seawolves wahren Chance auf Playoff-Teilnahme

Erst am letzten Spieltag sicherten sich Rostocks Basketballer einen Platz in den Play-Ins. Nun haben sie ein Endspiel um die Playoff-Teilnahme.

Przemyslaw Frasunkiewicz und den Rostock Seawolves fehlt noch ein Sieg zum Einzug in die Playoffs. (Archivbild) Foto: Michael Schwartz/dpa
Przemyslaw Frasunkiewicz und den Rostock Seawolves fehlt noch ein Sieg zum Einzug in die Playoffs. (Archivbild)

Rostock (dpa) - Die Rostock Seawolves haben ihre Chance auf die Playoffs in der Basketball-Bundesliga gewahrt. Im ersten Play-In-Spiel setzten sich die Rostocker in eigener Halle gegen die MHP Riesen Ludwigsburg klar mit 91:71 (42:38) durch.

Bild

Am Donnerstag kämpfen die Seawolves nun gegen den Verlierer des Duells zwischen Rasta Vechta und den Gladiators Trier um das letzte Ticket für die K.-o.-Runde und eine Viertelfinaleserie gegen Titelverteidiger Bayern München. Vechta und Trier spielen heute Abend (20.30 Uhr/Dyn) gegeneinander. Der Gewinner steht in den Playoffs und trifft im Viertelfinale auf Alba Berlin. Der Verlierer empfängt am Donnerstag Rostock.

In Rostock lieferten sich beide Teams vor der Halbzeit eine ausgeglichene Partie. Die Entscheidung zugunsten der Gastgeber fiel im dritten Viertel, das die Seawolves mit 25:9 für sich entschieden. Bester Rostocker Werfer war D'Shawn Schwartz mit 24 Punkten.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Orlando Magic nach Pleite vor Endspiel um NBA-Playoff-Platz
Basketball

Orlando Magic nach Pleite vor Endspiel um NBA-Playoff-Platz

Die Orlando Magic verspielten am letzten Spieltag die direkte Playoff-Qualifikation und mussten ins Play-in-Turnier. Nach einer Niederlage in Philadelphia haben sie nun ein Endspiel um die Playoffs.

16.04.2026

Bayern-Basketballer wahren Viertelfinal-Chance
Basketball Euroleague

Bayern-Basketballer wahren Viertelfinal-Chance

In einem Verlängerungs-Krimi gegen Roter Stern Belgrad setzen sich die Basketballer des FC Bayern am Ende knapp durch. Damit lebt die Chance auf das Final Four in der Euroleague weiter.

15.04.2025

Basketball-Bundesliga

Bayerns Basketballer gewinnen deutlich gegen Heidelberg

Im letzten Auftritt 2023 hat Titelfavorit FC Bayern München keine Mühe in der Basketball-Bundesliga. Auch die Playoff-Kandidaten sind siegreich.

30.12.2023

Basketball

Überraschung in Western Conference am letzten NBA-Spieltag

16 verschiedene Szenarien gab es in der Western Conference vor dem letzten Hauptrundenspieltag in der NBA. Für ein Team wurde aus einem möglichen fünften am Ende nur der neunte Platz.

10.04.2023

NBA

Clippers mit guter Ausgangsposition vor finalem Spieltag

In der NBA steht am Sonntag für sämtliche Teams das letzte Spiel der regulären Saison an. In der Western Conference geht es unter anderem noch um zwei direkte Playoff-Plätze.

09.04.2023