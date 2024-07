Beamte warten oft lange auf Geld für Arztrechnungen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Antragsstau in der Beihilfestelle: Beamte und Pensionäre in Hessen müssen oft etliche Wochen auf die Teilerstattung ihrer Arzt- und Klinikkosten vom Staat warten. «Die Bearbeitungszeit beträgt durchschnittlich 33 Arbeitstage», teilte Innenminister Roman Poseck (CDU) auf eine Anfrage der FDP-Landtagsopposition mit. Zusammen mit Wochenenden sind das also mehr als sechs Wochen. 2023 hatte die Beihilfestelle laut Poseck einen Antrag noch in elf bis 21 Arbeitstagen erledigt.