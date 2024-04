Behörde: Luft in Hessen verbessert sich weiter

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Luft in Hessen ist nach amtlichen Angaben nochmals sauberer geworden. «2023 wurden nun zum dritten Mal in Folge an allen Messstellen in Hessen die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten», teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden am Freitag unter Verweis auf seinen neuen Lufthygienischen Jahreskurzbericht mit.