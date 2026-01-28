Behörde: Vorsicht bei Angeboten von Heimarbeit

Darmstadt (dpa/lhe) - Das Regierungspräsidium Darmstadt hat vor unseriösen Angeboten von Heimarbeit gewarnt. Sie sei zwar eine willkommene Möglichkeit, die Haushaltskasse aufzubessern, teilte die landesweit für Heimarbeit zuständige Behörde mit. Doch sei Vorsicht geboten.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Anbieter würden besonders in sozialen Medien damit locken, dass man schnell viel Geld für wenig Gegenleistung verdienen könne. Es werde aber in manchen Fällen eine Gebühr, eine Vorfinanzierung von Arbeitsmaterial oder der Kauf von Arbeitsgeräten verlangt. «Es gilt also: Hände weg von allzu verführerischen Heimarbeitsangeboten», heißt es in einer Mitteilung. Heimarbeit unterliege der

staatlichen Überwachung und ist nicht von finanziellen Vorleistungen abhängig.

Die Einhaltung der vorgeschriebenen Arbeits- und Entlohnungsbedingungen der Heimarbeiter werde regelmäßig durch sogenannte Entgeltprüfer kontrolliert. In Hessen gebe es derzeit 71 Arbeitgeber mit rund 720 Heimarbeiterinnen und Heimarbeitern. Das Regierungspräsidium habe im Jahr 2024 rund 114.000 Euro Nachzahlungen an Heimarbeiter erwirkt, für das letzte Jahr seien es bislang 26.000 Euro gewesen.