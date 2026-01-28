Betrügereien

Behörde: Vorsicht bei Angeboten von Heimarbeit

Schnelles Geld für wenig Arbeit? In Hessen sieht der Arbeitsschutz falsche Versprechungen bei Angeboten zur Heimarbeit.

Nicht auf verführerische Angebote von Heimarbeit eingehen. (Archivbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Nicht auf verführerische Angebote von Heimarbeit eingehen. (Archivbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Das Regierungspräsidium Darmstadt hat vor unseriösen Angeboten von Heimarbeit gewarnt. Sie sei zwar eine willkommene Möglichkeit, die Haushaltskasse aufzubessern, teilte die landesweit für Heimarbeit zuständige Behörde mit. Doch sei Vorsicht geboten.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Anbieter würden besonders in sozialen Medien damit locken, dass man schnell viel Geld für wenig Gegenleistung verdienen könne. Es werde aber in manchen Fällen eine Gebühr, eine Vorfinanzierung von Arbeitsmaterial oder der Kauf von Arbeitsgeräten verlangt. «Es gilt also: Hände weg von allzu verführerischen Heimarbeitsangeboten», heißt es in einer Mitteilung. Heimarbeit unterliege der 
staatlichen Überwachung und ist nicht von finanziellen Vorleistungen abhängig.

Die Einhaltung der vorgeschriebenen Arbeits- und Entlohnungsbedingungen der Heimarbeiter werde regelmäßig durch sogenannte Entgeltprüfer kontrolliert. In Hessen gebe es derzeit 71 Arbeitgeber mit rund 720 Heimarbeiterinnen und Heimarbeitern. Das Regierungspräsidium habe im Jahr 2024 rund 114.000 Euro Nachzahlungen an Heimarbeiter erwirkt, für das letzte Jahr seien es bislang 26.000 Euro gewesen. 

Heimarbeit wie das Zusammenbauen von Kugelschreibern oder Verpacken irgendwelcher Gegenstände habe nichts mit dem heute weit verbreiteten Arbeiten im Homeoffice zu tun. Es handele sich um Tätigkeiten in einer selbstgewählten Betriebsstätte im Auftrag Dritter als arbeitnehmerähnliche Person.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fake-Anrufe und falsche Briefe: Ermittler raten zur Vorsicht
Bundesweite Betrugsmasche

Fake-Anrufe und falsche Briefe: Ermittler raten zur Vorsicht

Betrüger geben sich als Frankfurter Behörden aus und fordern Geld – was Betroffene jetzt tun sollten.

19.01.2026

Vorsicht geboten: Hessens Wildtiere erwarten Nachwuchs
Tierschutz

Vorsicht geboten: Hessens Wildtiere erwarten Nachwuchs

Mit Beginn des Frühlings steht bei den hessischen Wildtieren die Brut- und Setzzeit bevor. Wie können Menschen während dieser Zeit besonders Rücksicht auf die Tiere nehmen?

13.02.2025

Behörde warnt vor erhöhter Wildunfall-Gefahr
Wildwechsel

Behörde warnt vor erhöhter Wildunfall-Gefahr

Beim Autofahren ist derzeit besondere Vorsicht geboten - vor allem zu bestimmten Tageszeiten. Doch was ist der Grund? Und wie sollte man bei einem Unfall reagieren?

20.07.2024

«Recht auf schnelles Internet»: Behörde schreitet ein
Bundesnetzagentur

«Recht auf schnelles Internet»: Behörde schreitet ein

Schnelles Internet ist im Digitalzeitalter für viele Bürger ein Muss. Doch mancherorts ist noch immer Schneckentempo angesagt - wenn überhaupt. Eine Behörde ordnet jetzt erstmals die Versorgung eines Haushalts an.

11.03.2024

Werk in Grünheide

Tesla weist Vorwürfe zum Arbeitsschutz zurück

Nach einem Bericht über sich häufende Arbeitsunfälle und Vorwürfen der IG Metall äußert sich Tesla. Der Autobauer sieht sich zu Unrecht angegriffen.

10.10.2023