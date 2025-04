Bei Kontrollen im ganzen Land über 350 Autos beanstandet

Heilbronn/Stuttgart (dpa/lsw) - Die Polizei hat am sogenannten Car-Freitag bei Kontrollen in Baden-Württemberg Hunderte Fahrzeuge beanstandet. Teilweise handelte es sich lediglich um kleinere Mängel, wie die Polizeipräsidien mitteilten. In einigen Fällen sei den Autofahrern aber auch die Weiterfahrt untersagt worden - und teilweise mussten Fahrzeuge sogar beschlagnahmt werden. Auch Führerscheine seien abgenommen worden.