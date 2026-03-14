Beifahrerin stirbt bei ADAC-Rallye in Nordhessen
Ein Fahrzeug prallt bei einer Rallye in Nordhessen gegen einen Baum, die Beifahrerin stirbt. Es wird ein Gutachter eingeschaltet.
Kassel (dpa) - Bei einer Rallye des ADAC in Nordhessen ist eine 43 Jahre alte Beifahrerin tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verlor ein Fahrer am frühen Nachmittag bei Frielendorf aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und prallte frontal gegen einen Baum. Die Frau starb kurze Zeit später in einem Krankenhaus in Marburg. Der 39 Jahre alte Fahrer sei verletzt ins Klinikum Kassel gebracht worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, hieß es von der Polizei.
Gutachter soll Ablauf klären
Der Unfall ereignete sich auf der Landstraße zwischen Frielendorf und Großropperhausen, die für die 7. ADAC Rallye Hessisches Bergland für den normalen Verkehr gesperrt worden war. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter eingeschaltet, der nun den genauen Unfallablauf untersuchen soll.