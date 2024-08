Beim Einsteigen weggerollt: Landwirt gerät unter Traktor

Gründau (dpa/lhe) - Ein Landwirt ist im Main-Kinzig-Kreis von seinem Traktor überrollt und schwer verletzt worden. Der 62-Jährige mähte am Vormittag eine Wiese in Gründau und wollte in die Fahrerkabine einsteigen, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei das Fahrzeug samt Anhänger rückwärts gerollt. Mit einem Bein geriet der Mann demnach unter den Hänger und erlitt schwere Beinverletzungen.