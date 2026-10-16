Bein eingeklemmt – Rolltreppenmonteur in Lebensgefahr
Ein Monteur arbeitet an einer Rolltreppe in einem Einkaufszentrum, als ein Unfall passiert. Laut Polizei wurden die Rettungsmaßnahmen durch zahlreiche Schaulustige erschwert.
Neckarsulm (dpa/lsw) - Ein Monteur ist bei Arbeiten an einer Rolltreppe in einem Einkaufszentrum in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) lebensgefährlich verletzt worden. Der 30-Jährige sei mit dem Bein eingeklemmt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Rettungsmaßnahmen seien durch zahlreiche Schaulustige in dem Einkaufszentrum erschwert worden. Aktive Störungen gab es allerdings nicht, wie der Sprecher sagte.
Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik. Genaueres zum Unfallhergang am Morgen blieb zunächst unklar. Ein Gutachter wird eingesetzt.