«Belastend»: Löw besorgt wegen Armut im Land

Stuttgart (dpa) - Der frühere Fußball-Bundestrainer Joachim Löw zeigt sich besorgt über die sozialen Verhältnisse in Deutschland. Es habe ihm Freude gemacht, Mittagessen auszugeben, sagte der Weltmeister-Coach von 2014 bei einer Hilfsaktion in der Stuttgarter Vesperkirche. «Auf der anderen Seite ist es auch belastend, wenn man sieht, wie viele Leute an der Armutsgrenze sind in unserem Land. Das macht schon auch nachdenklich.»