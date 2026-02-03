Fußball-Bundesliga

Bengalo-Vorfall: Knapp 100.000 Euro Strafe für VfB Stuttgart

Die Schwaben sind vom DFB-Sportgericht wegen Bengalo-Zündeln der Fans mit einer Geldstrafe belegt worden.

Der Einsatz von Pyrotechnik im DFB-Pokal durch die eigenen Fans kostet den VfB Stuttgart mehr als 90.000 Euro. (Archivbild) Foto: David Inderlied/dpa
Der Einsatz von Pyrotechnik im DFB-Pokal durch die eigenen Fans kostet den VfB Stuttgart mehr als 90.000 Euro. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Fehlverhalten seiner Fans im DFB-Pokal kommt den VfB Stuttgart teuer zu stehen. Der DFB-Kontrollausschuss hat den Fußball-Bundesligisten wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger im Pokal-Achtelfinale beim VfL Bochum mit einer Geldstrafe in Höhe von 93.500 Euro belegt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

VfB-Anhänger hatte Anfang Dezember 69 Bengalische Feuer gezündet. Der Beginn der zweiten Halbzeit verzögerte sich durch starke Rauchentwicklung um sechs Minuten. Der amtierende Pokalsieger aus Stuttgart hatte die Begegnung mit 2:0 gewonnen, muss im Viertelfinale am Mittwoch bei Holstein Kiel antreten. 

Von der Strafsumme können die Stuttgarter insgesamt bis zu 31.000 Euro für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Das muss dem DFB bis zum 30. September nachgewiesen werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fans zündeln: Sechsstellige Geldstrafe für VfB Stuttgart
Pyro beim DFB-Pokalfinale

Fans zündeln: Sechsstellige Geldstrafe für VfB Stuttgart

Beim DFB-Pokalfinale zünden Fans des VfB Stuttgart ununterbrochen Pyrotechnik. Dafür bekommt der Pokalsieger nun eine saftige Geldstrafe.

27.08.2025

Fast eine halbe Million Euro Strafe für Eintracht Frankfurt
Fehlverhalten der Fans

Fast eine halbe Million Euro Strafe für Eintracht Frankfurt

Knapp 500.000 Euro muss der Bundesligist an den DFB zahlen. Vor allem der Einsatz von Pyrotechnik durch Teile der Fans ist dafür die Ursache.

12.06.2025

Hohe Geldstrafe für Hoffenheim
Fußball-Bundesligist

Hohe Geldstrafe für Hoffenheim

Die Fans der TSG 1899 Hoffenheim zünden in drei Spielen Pyrotechnik. Der DFB bittet den Club nun zur Kasse.

27.05.2025

Hohe Strafe für Eintracht Frankfurt nach Krawallen
Bundesliga

Hohe Strafe für Eintracht Frankfurt nach Krawallen

Die Ausschreitungen beim Bundesliga-Spiel zwischen Frankfurt und Stuttgart vor etwa sechs Monaten hatten fast beispiellosen Charakter. Nun steht die Strafe für die Eintracht fest.

04.06.2024

DFB-Sportgericht verhandelt Darmstadt-Einspruch am 8. März
Geldstrafe

DFB-Sportgericht verhandelt Darmstadt-Einspruch am 8. März

29.02.2024