Bericht: An Schulen im Land fällt mehr Unterricht aus

Stuttgart (dpa/lsw) - An den Schulen im Land ist zuletzt mehr Unterricht ausgefallen als noch in einem Vergleichszeitraum im Jahr 2019. Wie die «Südwest Presse» unter Berufung auf eine Erhebung des Kultusministeriums berichtete, fielen in der letzten Novemberwoche des vergangenen Jahres im ganzen Land 4,3 Prozent des geplanten Unterrichts aus. In derselben Kalenderwoche des Jahres 2019 waren 3,3 Prozent der geplanten Unterrichtsstunden ausgefallen.