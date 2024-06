Bericht über Umsetzung von Empfehlungen aus Hanau-Bericht

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund ein halbes Jahr nach der Vorstellung des Abschlussberichts des Hanau-Untersuchungsausschusses im Hessischen Landtag will Innenminister Roman Poseck (CDU) am Donnerstag (09.00 Uhr) berichten, welche Empfehlungen aus dem Papier umgesetzt worden sind. Der 750-seitige Abschlussbericht enthält 60 Handlungsempfehlungen, von denen ein Großteil in die Zuständigkeit des Innenressorts fällt, wie das Ministerium in Wiesbaden mitteilte.