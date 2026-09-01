Kalimuendo-Rückkehr wohl geplatzt - Larsson zu Fulham

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt hat die angestrebte Rückkehr von Torjäger Arnaud Kalimuendo Medienberichten zufolge nicht realisieren können. Der 24 Jahre alte Franzose werde bei Nottingham Forest bleiben, berichteten die «Bild», Sky und der «Kicker» am Dienstagabend - wenige Stunden, nachdem das Transferfenster der Fußball-Bundesliga geschlossen hatte. Hugo Larsson verlässt derweil die Eintracht und wechselt zum englischen Erstligisten FC Fulham.

Kalimuendo spielt in England unter Glasner

Kalimuendo war in der vergangenen Rückrunde an die Hessen ausgeliehen. Sie sollen sich intensiv um eine feste Verpflichtung des Stürmers bemüht haben, Nottingham forderte den Berichten zufolge aber eine zu hohe Ablösesumme.

Kalimuendo kam in der abgelaufenen Spielzeit in 19 Bundesliga-Partien für die Eintracht zum Einsatz und erzielte dabei sechs Tore. Beim Premier-League-Club Nottingham wird er von Ex-Frankfurt-Coach Oliver Glasner trainiert.

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Foto: Florian Wiegand/dpa Wechselt nach England: Frankfurts Schwede Hugo Larrson. (Archivbild)

Larsson geht nach 119 Pflichtspielen

Auch Larsson, der seit seinem Wechsel von Malmö FF im Sommer 2023 insgesamt 119 Pflichtpartien für die Eintracht bestritten hat, spielt künftig in England. Der Schwede wird zunächst für ein Jahr verliehen. Unter bestimmten Voraussetzungen greift dann aber eine Kaufpflicht, wie die Frankfurter mitteilten. Dem Vernehmen nach soll sie bei über 20 Millionen Euro liegen.