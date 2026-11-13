Berichterstattung über Russland - Preis für Katja Gloger
Seit mehr als 30 Jahren berichtet Katja Gloger über Russland. Als «eine der besten Kennerinnen des Landes» wird sie nun mit einem Preis für Auslandsjournalismus geehrt.
Frankfurt/Main (dpa) - Die Journalistin Katja Gloger und der Deutsche-Welle-Moderator Jaafar Abdul Karim werden mit dem Werner-Holzer-Preis für Auslandsjournalismus geehrt. Der erste Preis geht an Gloger, die seit mehr als 30 Jahren über Russland berichtet. «Seit Jahrzehnten gehört sie zu den besten Kennerinnen Russlands und spricht aus, was unbequem ist», hieß es zur Begründung der Jury.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner werde bei der Verleihung am Abend in Frankfurt die Festrede halten, teilte das Werner-Holzer-Institut mit, das die mit insgesamt 20.000 Euro dotierte Auszeichnung vergibt. Gloger, die 1989 für das Magazin «Stern» als Korrespondentin nach Moskau gegangen war und später auch aus den USA berichtete, lebt inzwischen als freie Autorin in Hamburg.
Talkshow für junges, arabisches Publikum wird gewürdigt
Den zweiten Preis erhält Abdul Karim, der mit der Talkshow «JaafarTalk» bei der Deutschen Welle junge Menschen in der arabischen Welt erreichen will. «Er greift Themen auf, die dort kaum jemand offen anspricht: Menschenrechte, Migration, religiöse Tabus», erklärte die Jury. Abdul Karim erreiche Millionen junger Menschen in der arabischen Welt und in Deutschland.
Ein Recherche-Stipendium über 7.500 Euro geht nach Angaben der Stiftung an die freie Journalistin Luise Land, die unter anderem für «Die Zeit» schreibt. Sie untersucht, warum ihre deutsch-namibische Familie bis heute viel Land besitzt, und verbindet das mit dem Völkermord an den Herero und Nama (1904 bis 1908).
Der Namensgeber des Preises, der langjährige Auslandskorrespondent und Chefredakteur (1973 bis 1991) der «Frankfurter Rundschau» wäre in diesem Jahr 100 geworden. Holzer starb 2016 im Alter von 90 Jahren.