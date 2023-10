Berliner Label siegt im Streit gegen Luxusmode-Konzern

Berlin/Frankfurt am Main (dpa) - Ein Berliner Modelabel hat einen Markenrechtsstreit gegen den Hersteller von international bekannten Luxus-Handtaschen gewonnen. Das in der «Kunstfreiheit wurzelnde Interesse» des Berliner Unternehmens übersteige das Eigentumsrecht des Modekonzerns, teilte das Landgericht Frankfurt am Main am Donnerstag seine Beschlüsse von Mitte September mit (Az. 2-06 O 532/23, 2-06 O 533/23).