Baden-Württemberg wählt

Berliner SPD-Senatorin freut sich über Özdemirs Wahlerfolg

Für die Partei der Berliner Sozialsenatorin Kiziltepe war die Landtagswahl in Baden-Württemberg ein Desaster. Die SPD-Politikerin freut sich trotzdem.

Cansel Kiziltepe (SPD) kann sich trotz der Wahlschlappe ihrer Partei im Südwesten über das gute Abschneiden von Cem Özdemir (Grüne) freuen.
Cansel Kiziltepe (SPD) kann sich trotz der Wahlschlappe ihrer Partei im Südwesten über das gute Abschneiden von Cem Özdemir (Grüne) freuen. (Archivfoto)

Berlin (dpa) - Jenseits von Parteilogik freut sich die Berliner Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) über das gute Abschneiden der Grünen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg. «Der Wahlsieg von Cem Özdemir als erster Ministerpräsident mit Migrationsgeschichte und als Sohn einer Gastarbeiterfamilie ist ein starkes Zeichen für unser Land», sagte die Politikerin, deren Eltern wie die von Özdemir in den 1960er Jahren aus der Türkei eingewandert waren. «Für viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte ist das ein Moment des Stolzes und der Ermutigung - für unsere Demokratie ist es ein Gewinn», fügte sie hinzu.

Kein guter Tag für ihre eigene Partei

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg lagen die Grünen am Abend laut Hochrechnungen knapp vor der CDU und deren Spitzenkandidaten Manuel Hagel. Die SPD kam demnach knapp über die Fünf-Prozent-Hürde. Sie halbierte damit ihr Ergebnis von 2021.

