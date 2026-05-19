Berufungsprozess

Berufungsprozess nach Flugzeug-Zusammenstoß mit zwei Toten

Ein Pilot legt Berufung gegen sein Urteil ein, nachdem zwei Menschen bei einem Flugzeugzusammenstoß 2022 gestorben waren. Das Landgericht Rottweil verhandelt nun neu.

Ein Mann wehrt sich gegen ein Urteil wegen fahrlässiger Tötung. (Archivfoto) Foto: Silas Stein/dpa
Ein Mann wehrt sich gegen ein Urteil wegen fahrlässiger Tötung. (Archivfoto)

Rottweil (dpa/lsw) - Fast vier Jahre nach dem Zusammenstoß zweier Flugzeuge auf dem Segelflugplatz Klippeneck (Kreis Tuttlingen) mit zwei Toten steht ein neuer Prozess an: Am Dienstag (9.00 Uhr) wird vor dem Landgericht Rottweil verhandelt, nachdem ein 67-jähriger Pilot Berufung gegen ein Urteil des Amtsgerichts Spaichingen eingelegt hatte. 

Das Gericht hatte den Mann 2024 wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen zu einer Geldstrafe von 9.600 Euro verurteilt. Er soll bei einem Landemanöver auf dem Flugplatz bei Böttingen im August 2022 seine Sorgfaltspflicht verletzt haben. Deswegen soll es laut Urteil des Amtsgerichts zum Zusammenstoß mit einem Segelflugzeug gekommen sein, in dem ein 56 Jahre alter Fluglehrer und ein 14 Jahre alter Flugschüler saßen. Beide starben. Der damals 62 Jahre alte Pilot des motorisierten Schleppflugzeugs konnte sich laut Polizei mit einem Fallschirm retten und wurde leicht verletzt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Berufungsprozess nach Flugzeug-Zusammenstoß mit zwei Toten
Berufungsprozess

Berufungsprozess nach Flugzeug-Zusammenstoß mit zwei Toten

Ein Pilot legt Berufung gegen sein Urteil ein, nachdem zwei Menschen bei einem Flugzeugzusammenstoß 2022 gestorben waren. Das Landgericht Rottweil verhandelt nun neu.

18.05.2026

Melanie Müller kämpft vor Gericht gegen Urteil zu Hitlergruß
Prozess gegen Sängerin

Melanie Müller kämpft vor Gericht gegen Urteil zu Hitlergruß

Melanie Müller steht erneut vor Gericht: Die Schlagersängerin wehrt sich gegen das Urteil wegen Zeigens des Hitlergrußes und Drogenbesitzes. Was im Berufungsverfahren zur Debatte steht.

11.12.2025

Prozess um mutmaßlichen Fluchthelfer: Berufung zurückgezogen
Weitere Termine waren geplant

Prozess um mutmaßlichen Fluchthelfer: Berufung zurückgezogen

Trotz Bewachung türmt ein Häftling bei einem Ausgang. Ein mutmaßlicher Helfer wird verurteilt, legt aber Berufung ein. Zu einem neuen Richterspruch kommt es jedoch vorerst nicht.

27.05.2025

Berufungsprozess gegen Melanie Müller nicht vor dem Frühjahr
Hitlergruß auf Konzert

Berufungsprozess gegen Melanie Müller nicht vor dem Frühjahr

Ballermann-Sängerin Melanie Müller hat nach Urteil des Amtsgerichts Leipzig auf einem Konzert den Hitlergruß gezeigt. Die 36-Jährige legte Berufung ein. Weiter geht es erst in einigen Monaten.

13.11.2024

Justiz

Staatsanwaltschaft legt Berufung gegen Lehmann-Urteil ein

«Mit der Kettensäge in den Händen werden Helden zu Legenden», meinte ein Staatsanwalt im Prozess gegen Jens Lehmann. Jetzt legt die Staatsanwaltschaft München Berufung gegen das Urteil ein.

29.12.2023