Beschäftigte in Baden-Württemberg verdienen mehr Geld

Fellbach (dpa/lsw) - Die Menschen in Baden-Württemberg haben 2024 mehr Geld verdient. Die durchschnittlichen Verdienste, also die Bruttolöhne und -gehälter bezogen auf die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beliefen sich im Südwesten auf rund 49.090 Euro, wie das Statistische Landesamt in Fellbach mitteilte. Das waren 5,3 Prozent oder 2.490 Euro mehr als 2023. Bundesweit lagen die Pro-Kopf-Bruttolöhne und -gehälter mit annähernd 46 .010 Euro ebenfalls um 5,3 Prozent über dem Vorjahresniveau.