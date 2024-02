Besonderer Schutz für alte Buchenwälder beendet

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der besondere Schutz für bestimmte alte Buchen in Hessen ist Vergangenheit - auch diese Bäume dürfen wieder gefällt werden. Im Koalitionsvertrag der neuen schwarz-roten Landesregierung heißt es: «Das Einschlagmoratorium für alte Buchen im Staatswald werden wir beenden und eine nachhaltige und naturverträgliche Nutzung der Bestände und natürliche Verjüngung und Waldentwicklung auf den Flächen wieder ermöglichen.» Das CDU-geführte Forstministerium in Wiesbaden teilt der Deutschen Presse-Agentur mit: «Das Moratorium war von Beginn an befristet.» Von Naturschützern kommt Kritik - sie sehen in vielen alten Laubbäumen ein Artenparadies.