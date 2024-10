Besucherumfrage ergibt positive Bilanz für Hessentag

Wiesbaden/Fritzlar (dpa/lhe) - Der diesjährige Hessentag in Fritzlar ist laut einer Befragung des Statistischen Landesamtes von den Besuchern überwiegend positiv bewertet worden. 78 Prozent der rund 3.600 Befragten hätten das zehntägige Landesfest mit den Noten sehr gut oder gut bewertet, teilte die Staatskanzlei in Wiesbaden mit. Insgesamt hatten in diesem Jahr 519.000 Menschen den Hessentag im nordhessischen Fritzlar besucht. Die Befragung lief während des Landesfestes vom 25. Mai bis 2. Juni. Besucherinnen und Besucher hatten unter anderem vor Ort die Möglichkeit, den Online-Fragebogen am Stand des Statistischen Landesamtes auszufüllen.