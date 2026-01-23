Betreiber: Batteriezug spart rund 70 Prozent Energie im Test
Züge mit der umweltfreundlichen Technik sind seit Dezember zwischen Wiesbaden und Niedernhausen unterwegs. Welche ersten Erkenntnisse gibt es?
Wiesbaden/Niedernhausen (dpa/lhe) - Hessens erster Batteriezug im regulären Betrieb verbraucht nach vorläufigen Testergebnissen rund 70 Prozent weniger Energie als traditionelle Dieselzüge. Das teilten die Hessische Landesbahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mit. Der Batteriezug ist seit Dezember 2025 ein Jahr im Testbetrieb als sogenannte Ländchesbahn zwischen Wiesbaden und Niedernhausen teils elektrisch unterwegs.
Möglich mache die Energieersparnis «vor allem die Rückspeisung von Energie beim Bremsen. Der Elektromotor läuft dabei rückwärts und wird zum Stromgenerator», hieß es weiter. Der Zugtyp «Mireo Plus B» fährt unterwegs mit Batterie und lädt überall dort auf, wo eine Oberleitung existiert, wie in Wiesbaden oder Niedernhausen.
Rund ein Drittel der hessischen Bahnstrecken ohne Oberleitung
Die Erfahrungen im Testbetrieb sind laut Hessens Verkehrsminister Kaweh Mansoori (SPD) «bei der Suche nach pragmatischen, umweltverträglichen Modellen sehr wertvoll».
RMV-Geschäftsführer Knut Ringat erläuterte: «Rund ein Drittel der Bahnstrecken in Hessen haben keine Oberleitung und werden heute mit Dieselzügen betrieben.» Während bei stark befahrenen Strecken die Nachrüstung mit einer elektrischen Oberleitung das Mittel der Wahl sei, könnten auf Lokalstrecken CO2-freie Batteriezüge fahren.
Vier Batteriezug-Fahrten pro Tag
Gegenwärtig gibt es nach den Angaben je Richtung und Tag vier Fahrten zu unterschiedlichen Zeiten mit dem Batteriezug zwischen Wiesbaden und Niedernhausen. Touren mit sehr vielen Fahrgästen werden weiterhin mit zwei gekoppelten Dieselzügen angeboten, damit es ausreichend Platz gibt.
Der zweiteilige Batteriezug hat laut Hessischer Landesbahn und dem RMV eine Reichweite von bis zu 120 Kilometern und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 140 Kilometern pro Stunde. Er hat 122 Sitzplätze, WLAN, Steckdosen und USB-Lademöglichkeiten.