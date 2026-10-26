Betrüger geben sich am Telefon als Ärzte aus
Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen warnt vor besonders perfiden Anrufen. Und stellen klar: Der Patientenservice 116 117 fragt nie nach Bankdaten.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hessen warnt vor betrügerischen Telefonanrufen: Die Anrufer geben sich als Ärzte, Mitarbeiter des Bereitschaftsdienstes oder der KV aus und fragen nach sensiblen Daten wie Bankinformationen.
Nach Angaben der KV berichteten Patienten in den vergangenen Wochen vermehrt über solche Vorfälle. Besonders «perfide» ist aus Sicht der KV bei dieser Masche, dass die Telefonnummern-Anzeige manipuliert wird. Auf dem Display erscheint die Rufnummer einer vertrauenswürdigen Institution - unter anderem die vom Patientenservice 116 117.
Die KV stellt klar: «Mitarbeitende des 116 117-Patientenservices erfragen zu keinem Zeitpunkt Bank- oder Zahlungsdaten.» Und rät: «Wer von solchen Anrufen betroffen ist, sollte bestenfalls gar nicht erst abnehmen. Die zweitbeste Lösung: nichts sagen und sofort auflegen.»
Leider habe die KV keine technische Möglichkeit, das sogenannte «Call ID Spoofing» zu verhindern, das die Anzeige manipuliert. Nur die Nummern für Polizei und Rettungsdienst, 110 und 112, seien geschützt. «Daher hilft es nur, wachsam zu sein.»