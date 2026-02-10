Kriminalität

Betrüger stehlen Goldbarren im Wert von 100.000 Euro

Eine Frau verspricht, Geld zu holen – doch statt Gold bleibt nur wertloses Metall zurück. Wie Betrüger einem Mann die wertvollen Goldbarren abnahmen.

Unbemerkt soll die Frau die Schachtel mit dem Gold ausgetauscht haben. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Unbemerkt soll die Frau die Schachtel mit dem Gold ausgetauscht haben. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Goldbarren im Wert von rund 100.000 Euro sollen Diebe einem 53-Jährigen in Stuttgart gestohlen haben. Der Mann hatte die sieben Goldbarren nach Angaben der Polizei auf einer Internetplattform zum Kauf angeboten.

Daraufhin habe sich ein Mann gemeldet, der Interesse an dem Gold gezeigt habe. Der 53-Jährige verabredete sich demnach mit dem Unbekannten in einem Hotel. Dort sei am Montag die angebliche Ehefrau des Interessenten erschienen und habe angegeben, das Geld für die Goldbarren zuerst abheben zu müssen.

Frau soll Schachtel ausgetauscht haben

Sie hatte den Angaben nach eine Schachtel dabei, in die sie das Gold packte und dem 53-Jährigen versicherte, die Barren erst nach der Geldübergabe mitzunehmen. Unbemerkt soll sie die Schachtel dann ausgetauscht haben und gegangen sein. Als die Frau nicht wiedergekommen sei, habe der 53-Jährige darin lediglich Metallscheiben gefunden.

