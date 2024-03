Betrug und Schockanruf: Rentner verlieren 55.000 Euro

Kronberg/Bad Homburg (dpa/lhe) - Zwei Rentner sind in Hessen Opfer von Betrügern geworden und haben dadurch zusammen 55.000 Euro verloren. Wie das Polizeipräsidium Westhessen am Mittwoch mitteilte, habe ein Senior einen Schockanruf erhalten: Jemand habe sich am Telefon als seine Ehefrau ausgegeben und berichtet, sie habe eine Person zu Tode gefahren. Der Mann solle Bargeld und Gold in Höhe von 50.000 Euro übergeben. Vor dem Amtsgericht in Frankfurt-Höchst überreichte der Rentner einem Mann, der sich als Mitarbeiter des Amtsgerichts ausgab, die geforderte Geldsumme.