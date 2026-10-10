Alkohol und Medikamente

Betrunkener Autofahrer fährt auf Streifenwagen auf

Im Landkreis Tübingen sichern Beamte eine Gefahrenstelle auf der Bundesstraße 27 mit einem Streifenwagen. Blaulicht und Warnblinkleuchten reichen nicht: Ein 82-Jähriger fährt auf.

Die Polizei ordnet eine Blutprobe an. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei ordnet eine Blutprobe an. (Symbolbild)

Kirchentellinsfurt (dpa/lsw) - In einen Streifenwagen gefahren ist ein Mann mit seinem Auto auf der B27 bei Kirchentellinsfurt (Landkreis Tübingen). Nach Polizeiangaben war der 82-Jährige betrunken. Zudem gab es Anhaltspunkte dafür, dass er durch zuvor eingenommene Medikamente beeinträchtigt war.

Den Angaben zufolge sperrte die Polizei mit einem Streifenwagen am Freitag den rechten Fahrstreifen der Bundesstraße zur Absicherung eines Pannenfahrzeugs. Die Verkehrsteilnehmer seien unter anderem durch Blaulicht, Warnblinkleuchten und Pylonen auf die Sperrung aufmerksam gemacht worden.

Nach etwa 20 Minuten habe sich der 82-Jährige mit seinem Auto der Gefahrenstelle genähert und sei mit mäßiger Geschwindigkeit und ohne jegliche Reaktion auf den stehenden Streifenwagen aufgefahren. Hierbei sei niemand verletzt worden. 

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Am Auto des Mannes entstand den Angaben zufolge ein Schaden von rund 10.000 Euro. Am Streifenwagen entstand demnach ein Schaden von rund 20.000 Euro. Die Polizei ordnete nach eigenen Angaben eine Blutprobe an und behielt den Führerschein des 82-Jährigen ein.

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