Betrunkener Autofahrer kracht rückwärts in Restaurant
Mit einem Promille und ohne Führerschein am Steuer: Ein Mann fährt mit seinem Luxuswagen rückwärts in ein Restaurant und versucht zu flüchten.
Offenbach (dpa/lhe) - Ein betrunkener Autofahrer ist in Offenbach rückwärts in ein Restaurant gefahren und hat einen Schaden von 120.000 Euro verursacht. Der 32-Jährige fuhr mit dem Luxuswagen am frühen Donnerstagmorgen in den Außenbereich des Restaurants vis à vis zur Bahnhofstraße, wie die Polizei mitteilte. Dann prallte das Fahrzeug - ein Jaguar - gegen die Fassade.
Danach fuhr der 32-Jährige davon. Weil auch an seinem Auto erhebliche Schäden entstanden, endete die Fahrerflucht aber nach wenigen Metern. Die Polizei nahm den Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von einem Promille.
Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Verkehrsunfallflucht ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen soll er auch keine gültige Fahrerlaubnis besessen haben, hieß es. Vor und am Restaurant wurden Tische, Stühle und Dekoration sowie ein Fenster und die Hauswand immens beschädigt, wie die Polizei mitteilte.