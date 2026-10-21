Betrunkener Autofahrer rammt Gefangenentransport
In einer Kurve gerät ein 53-Jähriger auf die Gegenspur und prallt mit seinem Wagen gegen einen Gefangenentransport. Was dem Mann jetzt droht.
Heidelberg (dpa/lsw) - Ein betrunkener 53 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 535 bei Heidelberg mit dem Gefangenentransport einer Haftanstalt zusammengestoßen. Alle Beteiligten blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte.
Demnach kam der Mann am Dienstag in einer Kurve nach links von der Straße ab und prallte gegen den entgegenkommenden Bus. Er blieb unverletzt, genauso wie die sieben Gefangenen und die vier Justizbeamten im Bus. Dieser konnte nach der Unfallaufnahme weiterfahren, der Wagen des Mannes musste abgeschleppt werden.
Führerschein weg
Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 0,3 Promille. Wie viel Alkohol der 53-Jährige genau im Blut hatte, wird derzeit ermittelt. Sein Führschein wurde ihm laut Polizei abgenommen. Ihn erwartet außerdem eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht vorerst nicht fest.