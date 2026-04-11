Betrunkener fährt mit Auto in Main
Ein Autofahrer übersieht in Hochheim eine Schranke und landet mit seinem Wagen im Main. Zeugen und Ersthelfer verhindern Schlimmeres.
Hochheim (dpa/lhe) - Ein Betrunkener ist mit seinem Auto in Hochheim im Main-Taunus-Kreis in den Main gefahren. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von mehr als 1,4 Promille ergeben, teilte die Polizei mit. Der 59-Jährige habe am Freitagabend eine Schranke zu einem Bootsanleger zum Main übersehen, sein Wagen sei erst im Wasser zum Stehen gekommen.
Zeugen und Ersthelfer hätten verhindert, dass das Auto weiter in den Main gerutscht sei. Der 59-Jährige habe sich an der Hand verletzt. Sein Wagen wurde laut Polizei abgeschleppt. An der Schranke sei ein Schaden im oberen dreistelligen Bereich entstanden.