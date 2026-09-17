Betrunkener feuert Schüsse aus Schreckschusswaffe ab
Schüsse in Aalen: Mehrere Platzpatronen liegen auf dem Gehweg, der Schütze bleibt spurlos verschwunden. Was steckt hinter dem Vorfall?
Aalen (dpa/lsw) - Ein betrunkener Fußgänger hat mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole in Aalen (Ostalbkreis) abgefeuert und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Ermittler fanden am Einsatzort am Mittwoch mehrere Hülsen von Platzpatronen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann soll bereits weitergegangen sein, bevor die Polizisten ankamen und konnte von den Beamten nicht mehr gefunden werden.