Betrunkener Mann soll Ärztin angegriffen haben

Eschwege (dpa/lhe) - Ein 48-Jähriger soll in einem Klinikum in Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) seine behandelnde Ärztin angegriffen und leicht verletzt haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll der Mann am Freitagmorgen zudem der Ärztin ein Telefon entrissen und auf den Boden geworfen haben, als sie versuchte, den Notruf zu wählen. Ob der Patient in der Notaufnahme oder stationär im Krankenhaus war, blieb zunächst unklar.