Festnahme

Betrunkener mit offenem Haftbefehl wirft Verkaufsschilder

Polizeieinsatz mit Überraschung: Ein Betrunkener wirft mit Schildern um sich, landet in der Zelle – und hat noch mehr Ärger am Hals.

Der 21-Jährige beleidigte die Polizisten auf dem Revier. (Symbolbild) Foto: Katharina Kausche/dpa
Der 21-Jährige beleidigte die Polizisten auf dem Revier. (Symbolbild)

Schwäbisch Hall (dpa/lsw) - Ein Betrunkener hat in Schwäbisch Hall mit Verkaufsschildern um sich geworfen. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorliegt, wie die Polizei mitteilte. Weshalb dieser Haftbefehl vorlag, war zunächst nicht bekannt. Die Beamten fanden den Mann in einer Bar, nachdem er auf der Straße randaliert hatte. Sie nahmen ihn fest. Auf dem Polizeirevier leistete der 21-Jährige dann den Angaben zufolge Widerstand gegen die Beamten und beleidigte sie. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

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