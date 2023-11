Extremismus

Beuth: «Gewaltspirale» zwischen Rechts- und Linksextremisten

Der Hass zwischen Extremisten aus dem rechten und linken Spektrum sitzt tief - und mündet teils in Gewalt. Das Thema beschäftigt am Donnerstag hochrangige Experten bei einer Veranstaltung des Verfassungsschutzes in Wiesbaden.