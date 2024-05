Bevölkerung in Hessen leicht gestiegen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Bevölkerungszahl in Hessen ist leicht gestiegen. So lebten Ende 2023 rund 6,42 Millionen Menschen in dem Bundesland, wie das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Das seien 0,5 Prozent oder rund 29.400 Menschen mehr als ein Jahr zuvor.