Bewährungsstrafe für Polizisten wegen Kinderpornografie

Mainz (dpa) - Ein Polizeibeamter ist wegen des Herunterladens und Besitzes von kinderpornografischen Bildern und Videos zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Der Mann aus dem Kreis Mainz-Bingen, der in Hessen beschäftigt war, muss zudem je 9.000 Euro an die Staatskasse und an den Kinderschutzbund bezahlen, wie das Amtsgericht Mainz mitteilte. Der 43-Jährige soll auch vier psychotherapeutische Beratungsgespräche wahrnehmen.

Es ging um fast 1.000 Bilder und Videos

Das Mainzer Schöffengericht sprach den Mann in 23 von 24 angeklagten Fällen aus den Jahren 2016 bis 2020 schuldig. Dabei ging es um nahezu 1.000 Bilder und Videos. Mit der Entscheidung ging das Gericht über den Antrag des Staatsanwalts hinaus, der eineinhalb Jahre Haft auf Bewährung für den nicht vorbestraften Polizisten gefordert hatte. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

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