Bewaffneter Mann überfällt Tankstelle
Mit einer Schusswaffe bedroht ein Mann eine Mitarbeiterin einer Tankstelle - und flüchtet mit Geld. Wie die Fahndung läuft.
Limburg (dpa/lhe) - Ein unbekannter Täter hat eine Tankstelle im mittelhessischen Runkel-Dehrn überfallen. Er habe die Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert, teilte die Polizei mit. Er nahm am Freitagabend das gesamte Geld aus der Kasse. Zudem steckte der Täter sich demnach noch fünf Packungen Zigaretten aus dem Verkaufsraum ein.
Anschließend sei er zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet. Trotz Fahndung konnte der Täter laut Polizei bislang nicht gefasst werden.