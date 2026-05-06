Wohnungsbrand

Bewohner müssen nach Brand woanders schlafen

Eine Wohnung in Aalen steht in Flammen. Eine Frau wird leicht verletzt. Die Polizei beschlagnahmt die Räume und ermittelt.

Acht Bewohner wurden nach einem Brand woanders untergebracht. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Acht Bewohner wurden nach einem Brand woanders untergebracht. (Symbolbild)

Aalen (dpa/lsw) - Bei einem Wohnungsbrand in Aalen ist eine Frau durch Rauchgase leicht verletzt worden. Die Feuerwehr rettete insgesamt acht Bewohner, die in Hotels oder privaten Unterkünften untergekommen sind. Die nach dem Feuer unbewohnbare Wohnung wurde beschlagnahmt, um die Brandursache zu ermitteln, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer sei am Dienstagabend im ersten Obergeschoss ausgebrochen und weiter in Richtung Dach gewandert.

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