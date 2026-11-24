Kassel/Karlsruhe (dpa/lhe) - Der Bundesgerichtshof hat das Urteil des Landgerichts Kassel gegen einen wegen Mordes verurteilten Mann teilweise aufgehoben. Die Karlsruher Richter hielten zwar an der lebenslangen Freiheitsstrafe fest, wiesen aber die mögliche anschließende Sicherungsverwahrung des Verurteilten als unbegründet zurück.

Diese Maßnahme sei in dem Urteil nicht ausreichend und abwägend gerechtfertigt worden, kritisierte der Bundesgerichtshof (BGH). Mit dieser Entscheidung einhergehend müsse auch das angeordnete Verbüßen der Strafe in einer sozialtherapeutischen Einrichtung neu verhandelt werden.

Sicherungsverwahrung verhängen Gerichte nicht als Strafe, sondern als präventive Maßnahme. Sie soll die Bevölkerung vor Tätern schützen, die ihre Strafe für ein besonders schweres Verbrechen verbüßt haben, aber weiter als gefährlich gelten.

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Tat in erstem Verfahren gestanden

Der zum Tatzeitpunkt 20 Jahre alte Mann hatte vor dem Landgericht gestanden, im September 2023 eine 14 Jahre alte Bekannte bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt zu haben, nachdem er mit ihr in einen Streit geraten sei. Anschließend habe er sie entkleidet und Foto- und Videoaufnahmen von ihr gemacht, um sie damit nach ihrem Aufwachen von einer Anzeige bei der Polizei abzuhalten.

Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass der deutsche Staatsangehörige seine Bekannte erwürgt hatte, um sich sexuelle Befriedigung zu verschaffen, und verurteilte ihn im Mai 2024 zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren und neun Monaten, die er in einer sozialtherapeutischen Anstalt verbüßen sollte. Zudem ordnete die zuständige Jugendkammer den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung an.

BGH hob Urteil teilweise auf

Der BGH hob das Urteil auf Revision der Staatsanwaltschaft hin teilweise auf. Die Karlsruher Richter beanstandeten, dass das Gericht zwar nach Erwachsenenstrafrecht geurteilt, dabei aber trotzdem Paragraf 106 des Jugendgerichtsgesetzes für Heranwachsende angewandt hatte. Daher blieb das Strafmaß unter der von der Anklage geforderten lebenslangen Freiheitsstrafe.