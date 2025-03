Bietigheim bindet Handball-Talent Krügele

Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Handball-Bundesligist SG BBM Bietigheim hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Jugendnationalspieler Paul Krügele verlängert. Die neue Vereinbarung laufe bis Sommer 2027, teilte der abstiegsbedrohte Tabellen-16. mit. In der kommenden Saison werde der 19 Jahre alte Außenspieler jedoch an den aktuellen Drittligisten HC Oppenweiler/Backnang ausgeliehen. Von der Saison 2026/2027 an soll Krügele dann fest zum Bietigheimer Bundesliga-Kader gehören.