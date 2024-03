«Bild»: Uzun zum Medizincheck in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt scheint bei der Verpflichtung von Nürnbergs Top-Talent Can Uzun die Nase vorn zu haben. Wie die «Bild»-Zeitung und die «Sport Bild» berichteten, soll der 18-jährige Deutsch-Türke bereits am Montag beim Medizincheck in Frankfurt gewesen sein. Schon seit Monaten kursieren Gerüchte, dass Uzun und die Eintracht in Gesprächen sind. Bestätigt wurde bisher nichts.