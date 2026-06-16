Bildungsminister Schwarz besucht Fuldaer Bundesjugendspiele
Begleitet wird er von einer Olympia-Teilnehmerin. Was hinter dem Termin steckt.
Fulda (dpa/lhe) - Der hessische Bildungsminister Armin Schwarz (CDU) wird heute die Bundesjugendspiele von Fuldaer Schulkindern besuchen. Begleitet wird er von der deutschen Olympia-Teilnehmerin Lisa Mayer.
Hessen hält an Wettkämpfen fest
Hintergrund des Besuchs ist die jüngste Entscheidung der Bildungsministerkonferenz, dass die Bundesjugendspiele wieder leistungsorientierter werden sollen – wenn die Schulen dies wollen. Hessen hatte an der Betonung des traditionellen Leistungsgedankens festgehalten und betont, Schulen von der dritten Klasse an weiterhin Wettkämpfe mit klaren Platzierungen zu ermöglichen.