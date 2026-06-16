Sport an Schulen

Bildungsminister Schwarz besucht Fuldaer Bundesjugendspiele

Begleitet wird er von einer Olympia-Teilnehmerin. Was hinter dem Termin steckt.

Die hessische Landesregierung unter Bildungsminister Schwarz vertritt in der Diskussion um die Bundesjugendspiele einen leistungsorientierten Ansatz. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Die hessische Landesregierung unter Bildungsminister Schwarz vertritt in der Diskussion um die Bundesjugendspiele einen leistungsorientierten Ansatz. (Archivbild)

Fulda (dpa/lhe) - Der hessische Bildungsminister Armin Schwarz (CDU) wird heute die Bundesjugendspiele von Fuldaer Schulkindern besuchen. Begleitet wird er von der deutschen Olympia-Teilnehmerin Lisa Mayer.

Hessen hält an Wettkämpfen fest

Hintergrund des Besuchs ist die jüngste Entscheidung der Bildungsministerkonferenz, dass die Bundesjugendspiele wieder leistungsorientierter werden sollen – wenn die Schulen dies wollen. Hessen hatte an der Betonung des traditionellen Leistungsgedankens festgehalten und betont, Schulen von der dritten Klasse an weiterhin Wettkämpfe mit klaren Platzierungen zu ermöglichen.

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